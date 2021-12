"Il est peu probable que le canal du travel retail redémarre" rapidement pour les vins et spiritueux

P

our les ventes de vins et spiritueux dans les aéroports, le monde d’après n’est pas pour demain. Avec la pandémie de covid, « tant qu’il n’y a pas de relâchement des possibilités d’accéder aux différents états, il y a peu de chances que le travel retail reprenne des couleurs » indique Nicolas Ozanam, le délégué général de la Fédération des Exportateurs de Vins et Spiritueux de France (FEVS), lors d’une conférence ce 8 décembre au salon VS Pack (Cognac). « On espérait que cela allait arriver, mais pas besoin de vous faire un dessin, depuis quelques semaines le variant omicron est sur le devant de la scène et on assiste de nouveau à des restrictions supplémentaires en matière de transports aériens. Par conséquent, il est peu probable que le canal du travel retail redémarre » souligne l’expert.

S’appuyant sur des données de l’IWSR, Nicolas Ozanam pointe que les ventes de boissons alcoolisées en duty free chutent sur toutes les catégories et toutes les zones d’achat. En moyenne de l’ordre de -80 % pour les vins et -70 % pour les spiritueux (en Amérique, Asie et Europe). « C’est un réseau de vente extrêmement important pour de nombreuses catégories, notamment de spiritueux, comme c’est généralement un lieu d’exposition haut de gamme où l’on peut développer des expériences clients un peu élaborées » pointe le délégué général de la FEVS, soulignant que cette relation demande l’établissement d’un lien direct mis en défaut par la crise du coronavirus.

Fermeture des états

« Clairement, tout ce business s’est arrêté avec une chute extrêmement violente de toutes les catégories de produits. C’est d’autant plus important que sur une région comme l’Asie, cela peut représenter une part très importante du commerce. Tous les touristes chinois qui voyagent dans la région et hors de la région ont disparu » poursuit Nicolas Ozanam, concluant que l’« on ne s’attend pas à ce que le travel retail puisse redémarrer aisément. On s’y attend d’autant moins que l’on voit les niveaux de fermeture des états reste extrêmement élevé. »