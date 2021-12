Le distributeur Magne mise sur la certification HVE

A

l’occasion du Sitevi, le distributeur Magne a mis en avant sa démarche d’accompagnement à la certification Haute Valeur Environnementale (HVE). Un service qu’il propose depuis 2019 et qui monte en puissance. Depuis début 2019, il a ainsi permis à plus de 200 exploitations de décrocher la certification en individuel. Il a aussi permis à deux caves coopératives dont celle de Florensac (qui s’appelle désormais Florès) d’être certifiée selon une démarche collective.

« Aujourd’hui, HVE est la clé d’accès aux marchés. Et nous voulions valoriser tout le travail que nous faisions déjà sur le plan environnemental », a expliqué ce 30 novembre Marc Carda, le président de la cave de Florensac sur le stand de Magne. Mais pour la cave, il était impossible de se lancer seule dans l’aventure. Un accompagnement était nécessaire. La cave a donc fait appel à Magne en mars dernier. Six mois plus tard, 45 adhérents représentant 90 % des surfaces de la cave ont ainsi décroché la certification. Une belle réussite. Et ce n’est pas fini : l’objectif est que 100 % de la cave soit certifiée en 2022.

De nombreuses demandes

Magne mise donc plus que jamais sur cette démarche. Et la demande est là. Pour y répondre, le distributeur a donc embauché cette année une personne dédiée. « L’objectif est d’avoir entre 80 et 100 dossiers par an tout confondu : accompagnement initial, renouvellement et surveillance ». En février 2022 : une autre cave : celle de Saint Saturnin devrait aussi obtenir la certification…