"Une respiration" pour les visiteurs

O

n vient plus pour manger que pour le matériel ! » entre les halls du parc des expositions de Montpellier, un groupe de vignerons plaisante, un café à la main. Le plaisir de se retrouver est palpable en ce premier jour de Sitevi 2021, et beaucoup profitent du soleil languedocien pour échanger à l’extérieur. Dans les halls, certains exploitants viennent en simple repérage, d’autres avec des achats imminents en vue. Témoignages.



Domaine de la Farge, appellation Menetou-Salon (Cher)

"Le salon nous permet d’avoir une petite période de détente en équipe. Entre les vendanges et la taille, c’est un moment de respiration pour nous. On vient à chaque édition pour chercher des idées. Parfois sur des aspects bien précis : cette année, de nouveaux versoirs pour interceps par exemple. Mais nous sommes aussi intéressés par la nouveauté en général. Il y a beaucoup de robotique cette année, on regarde ça de près. Des innovations comme les exosquelettes pourraient nous convaincre. Le salon permet de voir le matériel. En cas d’achat, on se rapprocherait de notre distributeur."

Domaine VignaVecchia (Italie)

"Nous avons un projet de nouvelle cave, et nous venons pour trouver du matériel œnologique, comme des foudres ou des cuves. La partie conception nous intéresse beaucoup aussi, car nous visons la certification environnementale LEED. On regarde s’il existe du matériel distribué en Italie, ou bien que l’on peut faire venir de France. La partie viticulture nous intéresse aussi : c’est l’occasion de voir une autre manière de travailler, de s’inspirer des bonnes pratiques des uns et des autres."



Benjamin et Julie, viticulteurs à Souvignargues (Gard)

"On vient voir ce qui se fait de nouveau, pour la vigne, mais surtout pour la cave, car nous allons commencer à vinifier une partie de notre production. Nous nous intéressons au matériel de cave en général, et à la matière sèche : cuves, pompes, bouteilles, bouchons… C’est un vaste programme ! L’objectif est de prendre les premières informations, pas d’acheter dans l’immédiat."



Les Grands domaines du Littoral (Gard)

"Ça fait du bien de sortir et de voir du monde. Nous venons pour le matériel viticole, mais nous avons aussi une équipe cave sur place. Toutes les nouveautés peuvent nous intéresser : travail du sol, écimage, ou autre… Cela peut mener à des achats. Les fournisseurs sont déjà sur place, on peut directement discuter avec eux, c’est l’avantage."