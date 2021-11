Christophe Mangeart dirige la

A

yant pris ses fonctions mi-novembre, Christophe Mangeart est le nouveau directeur général de la cave coopérative des Vignerons de Puisseguin Lussac Saint-Émilion (VPLSE, 146 adhérents pour 850 hectares en production). Il succède à Benjamin Maison, qui a quitté ses fonctions en mars 2021 après 20 années de direction. Le président de VPLSE est Thomas Sidky, qui a assuré l’intérim de la direction générale et a donné comme feuille de route à Christophe Mangeart de « faire aboutir le renouveau de la cave, sur les aspects techniques, commerciaux, marketings et de management » rapporte à Vitisphere le nouveau directeur.

Produisant normalement 60 000 hectolitres de vin, VPLSE récolte en 2021 une demi-vendange avec 33 000 hl. « Depuis 4 ans le potentiel maximum n’est pas atteint, ça pénalise l’économie, la profitabilité et la capacité d’investissement de la cave » souligne Christophe Mangeart, qui compte travailler sur le sujet des rendements. Ce dernier étant un levier de rentabilité et de profitabilité « pour faire venir plus de surfaces et de vignerons » afin d’« accroître l’attractivité de la cave » et sa « dynamisation ».

Parcours

Originaire de la Marne (« agricole et non viticole »), Christophe Mangeart vient de quitter la direction générale de la Cave des Vins de Sancerre (80 adhérents pour 14 000 hl de vins). Ingénieur agronome et œnologue, il revient dans le Sud-Ouest où il a précédemment travaillé : d’abord à la cave coopérative de Crouseilles (avant sa fusion avec Plaimont, dans les Pyrénées-Atlantiques), puis dans le négoce Yvon Mau (au moment du rachat par Freixenet, à Bordeaux).