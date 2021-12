Nommez vos personnalitÃ©s influentes de la filiÃ¨re vin

V

Vignerons, techniciens, coopératives, négociants, cavistes, inventeurs, enseignants, chercheurs, critiques, blogueurs, lanceurs d’alerte… Caftez à la rédaction de Vitisphere toutes les personnalités qui portent et représentent à vos yeux l’avenir de la filière vitivinicole française afin de nourrir le sixième classement du « top 20 du vin ».

Rassemblant les vingt acteurs professionnels de la filière, de l'amont ou de l'aval, ayant marqué l'année 2021, et qui devraient compter à l'avenir, ce classement recueille vos propositions du 1er au 12 novembre. Un dépouillement interne aux rédactions de Vitisphere et la Vigne permettra de réaliser une sélection selon des critères de parité et de renouvellement de la filière. La publication du top 20 du vin 2021 est prévu en janvier 2022, avec la possibilité pour chacun de donner son coup de cœur à la personnalité qu’il soutient le plus.