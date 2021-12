Investissement dans le numÃ©rique pour le logisticien des vins Tesson

l

« Créer du lien entre tous les acteurs de la supply-chain » voici l’objectif du groupe Tesson, leader français de la logistique des vins et spiritueux via sa fililale DARTESS, qui vient d’officialiser le rachat de la société Wine tailors, basée à Bergerac et créée en 2013 par Alexandre Chevrollier. La start-up est connue pour avoir développer la plateforme « Tool », qui facilite les relations entre les viticulteurs, les agents commerciaux et les restaurateurs.

Grâce à cette nouvelle acquisition, le groupe Tesson indique se doter d’une gamme complète de services de l’opérationnel au numérique. « Dans la filière des vins et spiritueux, le numérique doit faciliter les échanges tout au long de la chaîne de distribution pour permettre à chacun de se concentrer sur son cœur de métier : la production, le marketing, le conseil ou encore le commerce. C’est ainsi que chacun pourra valoriser son expertise » affirme Jean-Eudes Tesson, le président du groupe.

BtoBtoC

« L’acquisition de la société Winetailors est le socle d’un ambitieux projet au service du "BtoBtoC" qui sera développé d’ici la fin de l’année 2021 par l’équipe dirigeante qui reste en place autour d’Alexandre Chevrollier et que rejoint Benoit Tesson, chef de projet digital du groupe » indique le communiqué.