Fin confirmée des exonérations de charges pour les saisonniers



Le 03 octobre 2018



En tant qu'entreprise viticole employant du personnel fixe et temporaire, nous avons calculé une hausse importante des couts de production du secteur viticole pour 2019 suite à l'ensemble des mesures prises par l'Etat. C'est très inquiétant car la France est déjà beaucoup plus cher que ses voisins italiens et espagnols, sans parler des pays de l'Est et de L'hémisphère sud. Hollande avait plombé nos couts. Macron continue. Et nous ne comptons pas les exigences administratives grandissante….et l'on veut en plus nous imposer de nouvelles normes environnementales. Que va-t'il rester du secteur viticole dans 3 ans? Nous sommes très pessimistes….