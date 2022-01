Nouveau plan d'aide à la filière viticole régionale

C

e vendredi 31 août 2018 a été signé officiellement, à Mercurol (26) le nouveau plan d’aide à la filière viticole mis en place par la région Auvergne-Rhône-Alpes. D’une durée de trois ans (2018-2021), il s’inscrit plus largement dans un vaste plan d’aide régionale destiné à encourager 15 filières agricoles, annoncé lors du dernier Salon international de l’agriculture, en février 2018.

Il est doté d’un budget de 3,4 millions d’euros, soit un peu plus de 1 million d’euros par an, et est ouvert à l’ensemble des vignobles de la région. Quatre axes ont été définis : « Développement d'une viticulture compétitive, responsable et pérenne », « Développement économique des entreprises », « Renforcement de l'oenotourisme » et « Promotion, notoriété des vins de la région ».

Il comprend, entre-autres, des mesures destinées à financer des matériels viticoles (pulvérisateurs, travail du sol, protection anti-grêle, etc), et des équipements spécifiques pour les vignes en coteaux, des formations pour accompagner des entreprises à la certification HVE ou Terra vitis, ou encore des aides directes pour le développement commercial et marketing, dont des subventions pour des participations à des salons.

Des économies permises par une meilleure gestion de la Région

Le Comité vin* de la région coordonne et gère les dossiers de demandes d’aide, effectives depuis début 2018 ; une cinquantaine d’entreprises ont déjà pu en bénéficier.

Ce dispositif s’inscrit en parallèle des trois autres plans existants et spécifiques, ceux du Beaujolais, du Bugey et de Saint-Pourçain. Si l’on tient compte de ces derniers, la région aurait accordé, depuis le début de mandature de Laurent Wauquiez, un budget total d’environ 10 millions d’euros pour la viticulture… Un montant qui serait permis par la nouvelle politique de gestion instaurée par ce dernier : « Nous sommes en mesure de le faire grâce aux économies réalisées sur les frais de fonctionnement, saluées par la cour des comptes et qui ont baissé de 12%, dans un contexte de baisse des dotations de l’Etat de 55 millions d’euros », a indiqué Jean-Pierre Taite, vice-président du Conseil régional, délégué à l’agriculture.

(*Le Comité vin est un organe créé entre représentants de la filière vin de la région : Chambre d’agriculture, syndicats, ODG, interprofession, organismes techniques, etc.)