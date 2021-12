Les Terrasses du Larzac cÃ©lÃ¨brent la rÃ©ouverture du MusÃ©e de LodÃ¨ve

A

près quatre ans de fermeture, les amateurs d’archéologie, de géologie et d'histoire vont pouvoir à nouveau se nourrir de la collection du musée de Lodève qui présente 540 millions d’années d’histoire de la Terre avec des objets et prélèvements exclusivement issus du territoire du lodévois. Cela fait du musée un lieu unique pour parler de ce territoire, une encyclopédie unique et vivante. De quoi attirer l’attention des Terrasses du Larzac qui, depuis plusieurs années, ne cessent d’affirmer leur montée en gamme et leur notoriété. L’ODG a donc décidé de saisir l’opportunité pour élaborer une cuvée spéciale en l’honneur du musée. Elle est placée sous le signe du Faune, thématique de l'exposition inaugurale. Commercialisée à 15 euros (250 bouteilles seulement) dans la boutique du musée, les boutiques de l’Office du tourisme de Lodève et de la Baume Auriol à Saint-Maurice-Navacelles, les restaurants gastronomiques, cette cuvée porte ainsi l’effigie de cet être mystérieux et espiègle qui est souvent « rattaché aux plaisirs bachiques du vin, de la danse et de l’amour ».