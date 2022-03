Les caméras de Cash Investigations attendues sur les stands phytos

D

iffusée par un mail à ses adhérents de l'Union des Industries de la Protection des Plantes (UIPP), la rumeur a trouvé de l’écho et du poids dans les stands phytos du salon Sitevi : le magazine Cash Investigations pourrait tourner sa prochaine émission dans les allées du salon Sitevi (qui ferme ses portes aujourd'hui à Montpellier). Que ce soit avec une équipe de tournage visible ou une caméra cachée d’après les éléments envoyés et par l’UIPP et cités par les exposants interrogés par Vitisphere.

Dans tous les cas, les exposants membres de l'UIPP sont appelés à accueillir avec calme et retenue toutes les sollicitations. Le but étant de ne pas alimenter la polémique, sans tomber dans l’omerta précise un fournisseur de phyto. Le message est bien passé dans les stands, attentifs à toute visite « sans tomber dans la psychose » précise un distributeur.

CMR

D'après les rumeurs qui courent sur le salon, l'équipe de Cash Investigations préparerait une nouvelle émission sur les pesticides, qui se pencherait sur les produits Cancérigènes Mutagènes et Reprotoxiques. Ayant marqué la filière, l’émission de février 2016 sur « produits chimiques : nos enfants en danger » enquêtait déjà sur l’agrochimie.