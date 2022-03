L'Université de la vigne au vin questionne la valeur du vin

L

e programme de cette 11ème édition de l’Université de la vigne au vin qui se tiendra le 10 novembre prochain à Ferrals-les-Corbières laisse déjà entrevoir la réponse à la question posée : la valeur du vin n’est pas que matérielle. Et comme le souligne Nadine Franjus-Adenis, à la tête de la Buissonnière du vin, association organisatrice de l'évènement, dans la présentation de ce nouvel opus, il en va désormais au-delà de l’excellent rapport qualité/prix attendu pour le produit. Le vin s’enrichit d’un nouveau critère « l’identité sociale et culturelle » et il doit aussi répondre à des exigences sociales et morales. Enfin, « émotion, sensation, réflexion créent la nouvelle culture du vin, et cette culture devient la valeur dominante » analyse Nadine Franjus-Adenis. Un thème vaste autour duquel quelques pointures vont se succéder pour explorer les différentes valeurs du vin et trouver des pistes pour créer de la valeur ajoutée.

