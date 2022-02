Une progression de 4 % des visiteurs au Viteff

A

près deux premiers jours de salon ensoleillés mais calmes, un petit vent d’inquiétude soufflait dans les allées du Viteff qui s’est tenu du 17 au 20 octobre au Millésium d’Epernay. Le doute a été vite balayé par une affluence forte le troisième jour et le quatrième jour ! Avec exactement 22811 entrées, le salon champenois peut savourer sa réussite : une hausse de 4 % de son visitora. Et les échos sont positifs en matière de courant d’affaires. « Les premiers retours des exposants sont très favorables, puisqu’ils ont souligné des échanges de qualité et même des contrats signés » précise Jean-Paul Pageau, président de la CCI Marne. « Nous sommes parvenus, je crois, à notre objectif : faire que cette édition soit innovante et collaborative, à l’image du monde qui change autour de nous ».