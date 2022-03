Le cymoxanil désormais limité à deux applications

E

lle est toujours très attendue ! La note technique commune gestion de la résistance 2017 aux maladies de la vigne mildiou, oïdium et pourriture grise vient de paraître.

Elle introduit plusieurs changements. Le principal concerne la lutte contre le mildiou. Le cymoxanil qui jusqu’à présent ne subissait pas de restrictions particulières est désormais limité à deux applications maximum par saison non consécutives et en association obligatoire avec un autre mode d’action.

« Nous avons pris cette position du fait d’une résistance assez fréquente et d’une baisse d’efficacité constatée dans certaines situations », justifie Eric Chantelot, de l’IFV pôle Rhône-Méditerranée.

Les rédacteurs de la note ont également réuni dans le même groupe, l’amétoctradine, la cyazofamide et l’amisulbrom. Et, ils recommandent aux viticulteurs de ne pas faire plus de deux applications avec des produits contenant l’une ou l’autre de ces matières actives.

Plus souples envers les CAA et les anilides

À l’inverse ils sont un peu moins restrictifs qu’avant sur les CAA et les anilides. Pour les CAA, ils préconisent désormais deux applications maximum (au lieu d’une seule) non consécutives et en association avec un autre mode d’action. Même chose pour les anilides.

Des évolutions pour la lutte contre l'oïdium

En ce qui concerne la lutte contre l’oïdium, les triazoles restent limitées à deux applications par saison non consécutive avec éventuellement une supplémentaire après la fermeture de la grappe en cas de risque de black-rot. Mais les experts conseillent de ne réaliser qu’une application par matière active.

Pour les SDHI (boscalid, fluopyram, fluxapyroxad) ils préconisent également deux applications maximum non consécutives en précisant de réaliser de préférence une application au maximum par groupe chimique.

Pour élaborer cette note, les organismes officiels (1) ont consulté les firmes phytosanitaires (ce qui est rare) et ont veillé à ce que leurs recommandations soit cohérentes selon deux cas : gérer l’apparition des résistances ou gérer l’efficacité en cas de résistance identifiée.

(1) Cette note est rédigée par un groupe de travail qui réunit la DGAL, l’Anses, l’Inra, le CIVC, l’IFV et les chambres d’agriculture.