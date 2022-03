4 % de visiteurs en plus au Sival

L

a 31ème édition du Sival a fermé ses portes le 19 janvier. Le millésime 2017 a répondu aux attentes de ses organisateurs : 23 000 visiteurs sont partis à l’assaut des allées, soit une progression de 4%. 620 exposants étaient présents cette année. Par ailleurs, l’édition 2017 aura été marquée par le fourmillement des conférences et autres forums. Elle aura enregistrée 50 interventions d’experts du secteur et 2000 participations aux différentes conférences et au Forum.