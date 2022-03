Les vins septentrionaux lancent leur salon

D

u 12 au 14 février 2017, les vins de la Vallée de la Loire, du Centre, de la Champagne et de la Bourgogne se donnent rendez-vous dans le hall 4 du Parc des Expositions de la Porte de Versailles pour VinoVision Paris, un salon dédié à l’international. « Depuis un an et demi, nous travaillons à ce projet. Nous nous sommes appuyés sur le cabinet Gressard pour définir le positionnement de ce salon » explique Pierre Clément, président de l’Association des vignobles septentrionaux à l’origine du projet. Il s’agit donc de « donner de la visibilité à nos vins, qui se caractérisent par une typicité sur l’élégance et la fraîcheur, auprès d’un public international, à un moment où il s’opère une montée en puissance des vins du Sud» poursuit Pierre Clément. Vins tranquilles et bulles seront représentés pour montrer la diversité de ces produits issus de 20% de la surface viticole française mais vinifiés par 50% des vignerons français.

600 exposants attendus

Techniquement, le salon devrait s’étendre sur 10 000 m2 de surface pour accueillir entre 600 et 700 exposants et 10 000 visiteurs. Le ticket d’entrée sera équivalent à celui de Prowein qui s’étalonne entre 180 euros et 250 euros le m2. La concurrence du salon allemand est d’ailleurs dans le viseur de VinoVision. « Cela fait dix ans que se pose la question de l’organisation d’un grand salon professionnel des vins à Paris » relève Valérie Lobry-Granger, directrice de Comexposium qui prend en charge l’organisation financière du salon. « AVS est là pour soutenir le projet et l’accompagner d’un point de vue politique. Le risques financier est pris par Comexposium » souligne Pierre Clément. Reste maintenant à voir si la proposition saura séduire.

Placé quelques semaines après le Salon des vins de Loire, Millésime Bio et peut-être Vinisud, peu de temps de Prowein et en année Vinexpo, VinoVision étoffe un agenda de salon déjà abondant. A trop vouloir se diversifier, la France fait-elle le jeu de Prowein ? Ou permet-elle un ciblage précis des produits par les acheteurs internationaux. C’est sûr 2017 sera une année de vérité.