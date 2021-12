Eric Guérin reçoit le prix Champagne Collet du livre de Chef

M

igrations est le titre du livre d’Eric Guérin, chef de « La Mare aux Oiseaux » situés sur l’île de Fedrun, dans le Parc Naturel régional de Brière. Ce livre a séduit la Maison Collet car « c’est un carnet de route, où le Chef se livre à cœur ouvert et raconte l’évolution de sa cuisine au fil de ses voyages, de ses rencontres et de ses émotions ». Edité par La Martinière et illustré brillamment par Matthieu Cellard ainsi qu’Eric Guérin, lui-même, le livre a été primé du fait « de la profonde sincérité du livre (…) C’est un livre de Chef très original dans son approche et remarquablement documenté » a indiqué Olivier Charriaud, directeur général du Champagne Collet.