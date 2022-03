Contre le cancer, faites des promesses de don... en bouchons !

S

i le Téléthon permet depuis 1987 aux téléspectateurs français de financer l\'association française contre les myopathies, la première édition du Vinithon propose aux professionnels de la vigne et du vin de donner leurs bouchons en liège pour soutenir la recherche contre le cancer. Soutenue par la Chambre d’Agriculture de Gironde (et ses antennes de conseil œnologique, les Œnocentres), cet appel aux dons de bouchons se tiendra lors du week-end Bordeaux Fête le Vin (26-29 juin 2014). Tenant le décompte de ces promesses, les bénévoles d\'Agir Cancer Gironde en appellent à la solidarité des viticulteurs, négociants, cavistes et autres professionnels de la filière.

Basée à Villenave d\'Ornon, cette association « vendange » les bouchons pour financer l’institut Bergonié de Bordeaux, grâce à un liègeur aquitain recyclant leur collecte (« en panneaux d\'isolation thermiques et phoniques, balles de baby-foot, tableaux d’affichage, joints d’étanchéité, etc. »). En 2013, l\'association a récolté 24 tonnes de liège et pu faire un chèque de 18 000 euros à l\'Unité INSERM 916-VINCO. Comme le déclame le poème des Providentiels Bouchons de Liège, « plus il y a de tonnes, plus la recette est bonne, pour aider au labeur de nos sympathiques chercheurs ».

Pour accéder à la liste des communes girondines collectant toute l\'année des bouchons, cliquer ici.

[Photo : aperçu de la collecte de bouchons d\'Agir Cancer Gironde en 2013]