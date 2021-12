Effervescents : le cava et le lambrusco progressent aussi

A

ux chiffres des effervescents français d'appellation en grande distribution, il faut ajouter les vins étrangers en particulier les cavas et lambruscos, numéros un italien et espagnol des ventes de bulles étrangères en France (chiffres IRI pour Rayon Boissons). Sur un an en juillet 2012, les ventes de cava avaient progressé en volume + 24 % à 2,8 millions de cols et de 21,3 % en valeur à 15,2 millions d’euros. De leur côté, sur un an en février 2012, les ventes de lambrusco en volume atteignaient 2,9 millions de cols. La dynamique des ventes de cava (dont l'offre est dominée à 95 % par Freixenet) permet de prédire que l'effervescent espagnol ne saurait tarder à dépasser l'effervescent rouge italien.

