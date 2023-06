Une journée pour aider les startups du vin à lever des fonds

S

tartups de la winetech française, vous cherchez à lever des fonds ? Candidatez avant le 8 septembre pour tenter de participer au forum Innov’Invest organisé à Bordeaux le 7 décembre prochain.

« L’objectif est de mettre les entreprises les plus innovantes de la filière vin avec des investisseurs, financeurs et partenaires de l’innovation » détaillent le cluster Inno’vin et les organisateurs du Vinitech-Sifel, à l’origine de cet évènement.

De la transition écologique à la commercialisation, Innov’Invest a été pensé comme un levier permettant de répondre aux grands enjeux du monde vitivinicole. « Hébergé sur le forum néo-aquitain Innovaday, l’espace Innov’invest accueillera tout au long de la journée des startups sélectionnées, investisseurs, acteurs clefs de la filière et journalistes » explique l’équipe d’Innov’Invest.

Accompagnement sur mesure

Les entreprises « lauréates du Forum Innov’Invest » sélectionnées après passage devant un jury auront accès à un « accompagnement sur-mesure, un stand et des rendez-vous BtoB préprogrammés avec des investisseurs spécialisés du domaine de la winetech ou manifestant un intérêt pour ce secteur ». Les entreprises sélectionnées mais non-lauréates auront quant à elles la possibilité de participer à des ateliers sur le financement de l’innovation dans le monde du vin et à un cocktail de networking.