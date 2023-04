Et si la santé de la vigne passait par sa nutrition ?

A

u titre des leviers de réduction des IFT mis en œuvre, la multiplication des observations à la parcelle, la combinaison des typologies de produits de protection disponibles, la connaissance fine des modes d’action pour une efficacité décuplée … Mais en parallèle, de nouvelles solutions qui permettent à la vigne de développer plus de résilience face aux stress sont aujourd’hui étudiés de près. En effet, comme tout être vivant, la vigne serait moins sensible aux attaques si elle est vigoureuse. En aidant ainsi à maîtriser les intrants, la nutrition s’inscrit pleinement dans l’approche agroécologique au vignoble. Et si la santé de la vigne passait aussi par sa nutrition ?

Jeudi 20 avril 2023 à 13h30

La Factory de Vitisphere s’associe à Fertiglobal pour une table-ronde sur le sujet, avec un focus sur la biostimulation et les engrais verts. Pour l’occasion, nous avons rassemblé un plateau d’experts qui détailleront pour vous les dernières avancées en la matière, mais aussi leur retour d’expérience :

- Guillaume Delanoue, ingénieur à IFV Services

- Mohammed Mahboubi, directeur développement Fertiglobal

- Quentin Whatier, Ingénieur et expert couverts vigne Cérience

- Romain Careghi, expert biostimulant Groupe Perret

La table-ronde sera retransmise en direct et accessible à distance : s'inscrire en ligne.

Votre vignoble est en région Rhône-Alpes ? Venez-nous rejoindre en présentiel à Lyon pour échanger avec nos experts. Cliquer ICI pour accéder au formulaire d’inscription. Attention, les places sont limitées !