L’explication viticole de la création variétale aussi simple qu’un panier de basketball

astidieux s’il en est avec son usage sur chaque fleur d’une grappe de pinces à épiler (pour arracher les étamines, organes sexuels mâles) et de pinceaux (pour féconder le pistil, organe sexuel féminin), le travail de création variétale est bien plus amusant quand le pollen est représenté par une balle et l’ovaire à féconder par un panier de basket sur le pavillon des vins du Salon International de l’Agriculture (stand A.011 au Hall 2.2 à la porte de Versailles). Concoctée par l’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV), l’animation permet d’illustrer le travail d’hybridation et ses objectifs de réponse aux défis du changement climatique et de réduction des intrants (notamment les pesticides).

Filant la métaphore sportive du basketball, l’animation transforme les nouvelles obtentions de plants de vigne en athlètes se préparant dans le vestiaire au match sous leurs maillots (floréal, sirano, voltis…), avec des fiches présentant notamment leurs avantages défensifs (face au mildiou et à l’oïdium). « Un expert IFV, entraineur de l’équipe, accompagne la visite en répondant aux questions des visiteurs » précise l’institut, aidé par le Crédit Agricole pour la création de cette animation, qui a vocation à être utilisée sur d’autres évènements ouverts au grand public.

Les cépages sont représentés sous leurs « maillots de l’équipe de la viticulture face au défi de l’agroécologie et du changement climatique » indique l’IFV.