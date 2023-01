La miss France agricole 2023 est une vigneronne

V

iticultrice installée au domaine de Vallaurie, dans le Gard, Pauline Pradier est, depuis le 17 décembre dernier, le nouveau visage de miss France agricole, qu’elle représentera tout au long de l’année 2023. Organisé exclusivement sur Facebook, ce concours « purement amical et sans aucun enjeu financier » récompense depuis 10 ans femmes et hommes issus du milieu agricole « afin de montrer une image positive et souriante de la profession agricole », explique le règlement de l’organisation.

La jeune vigneronne de Saint-Nazaire, qui produit des vins des côtes du Rhône sur la propriété familiale, a été élue au terme d’un concours qui aura accueilli plus de 300 candidatures (132 candidatures pour les femmes), 7 millions de vues et 300 000 likes distribués par les internautes. Les 20 prétendantes les plus sollicitées par les votants sur le réseau social ont ensuite été départagées par un jury qui a largement plébiscité la vigneronne gardoise.

Création de gamme

Agée de 31 ans et passionnée par son métier, elle remercie son père de l’avoir initiée depuis l’enfance aux travaux du domaine qu’il a repris en 1970 avant d’y créer sa cave particulière en 1998. Après avoir obtenu son BTS viti-oeno et avoir toujours su qu'elle s'installerait sur la propriété, Pauline Pradier rejoint son père en 2012 pour s’occuper des 65 ha que comptent le domaine, avant de débuter son parcours d’installation de jeune agricultrice en 2015. Depuis 2019, elle apporte sa touche personnelle avec la création de cuvées composées de toutes pièces par ses soins.

« Mon père vendait l’intégralité de la production en vrac, j’ai donc souhaité introduire une gamme de bouteilles pour mieux valoriser notre production », décrit la nouvelle miss France agricole. Avec la cuvée haut de gamme Victorinne, déclinée en deux couleurs et élevée en amphore, et la cuvée Améline produite dans les 3 couleurs, Pauline Pradier rend hommage à sa sœur et sa grand-mère, et propose aujourd’hui cinq vins dans sa gamme, et compte bien profiter du levier de notoriété que devrait lui apporter cette élection pour accélérer la commercialisation de sa gamme. « Même si mon père est toujours là pour me donner conseiller, il est parti à la retraite depuis l’an dernier. Je me suis fixé cet objectif de parvenir à produire et commercialiser plus de bouteilles », explique-t-elle.

P.Pradier

Elle sera présente au salon de l’agriculture avec son écharpe de miss France agricole et souhaite également faire des apparitions dans des salons vignerons pour multiplier les contacts et les opportunités grâce à cette mise en avant inespérée. « C’était ma 1ère participation à l’élection », relève-t-elle.

P.Pradier