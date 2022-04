Jacques Lurton nouveau président de l'appellation Pessac-Léognan

J

acques Lurton vient d’être élu le 25 avril à la présidence du syndicat d’appellation Pessac-Léognan. 35 ans après « la création de l’appellation Pessac-Léognan obtenue par mon père, André Lurton, qui en a été le président pendant 18 ans, je prends cette place en nourrissant l'espoir de donner un nouveau souffle à cette appellation parmi les plus prestigieuses de Bordeaux », présente Jacques Lurton par communiqué.

Prenant la suite de Philibert Perrin (châteaux Carbonnieux et Lafont-Menaut), Jacques Lurton se dit « enthousiaste » à l’idée d’occuper cette nouvelle fonction, dans laquelle il compte mettre toute son « énergie ». Directeur de production des vignobles André Lurton depuis 1985, Jacques Lurton a beaucoup voyagé et vinifié à travers le monde, avant de créer son propre vignoble en Australie en 2000. Il revient s’installer en France en mai 2019, suite au décès de son père.

Vision globale

Il a alors pris « la présidence du groupe familial, les vignobles André Lurton, qui regroupe 300 hectares de vignes en Pessac-Léognan avec les château Couhins-Lurton -Cru Classé de Graves, château La Louvière -Château de Cruzeau, château de Rochemorin », indique un communiqué.

Jacques Lurton se prévaut aujourd’hui d’avoir « une vision globale et aiguisée du monde du vin », affine un communiqué, et prend donc la tête d’une appellation qui « continue avec l'engagement des propriétaires à valoriser son histoire, son vignoble, ses valeurs familiales, et à favoriser sa proximité auprès de son public amateur et professionnel ».