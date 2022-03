Tecnoma fabrique toujours plus de tracteurs enjambeurs vignerons

C

'est un record pour Tecnoma, du jamais vu. En 9 mois, Tecnoma dit avoir enregistré plus de 300 commandes de tracteurs enjambeurs. Pour la marque du groupe Exel Industries, ce très bon chiffre est le résultat du travail des équipes de distribution sur le terrain, notamment Ravillon (51-02), Guenon (33), Alabeurthe (18-21), Richy (71-69-39), Vitimag (89) et Nodimat (10). « Nous remercions nos partenaires qui nous ont fait confiance. Aujourd’hui, c’est grâce à notre collaboration quotidienne innovante et de qualité que nous atteignons ces records historiques de prises de commandes » se réjouit Claude Amat, directeur commercial pour la branche tracteurs enjambeurs Tecnoma.

La 5ème ligne de production ouvre

Un succès industriel en France d'un fabricant français est assez rare pour être signalé. Pour faire face aux commandes, l’usine de production de tracteurs enjambeurs Préciculture à Fère Champenoise, dans le sud de la Marne, s’équipe d’un nouvel outil industriel. L'investissement est dit "massif", pour une 5ème ligne de production qui doit permettre d’augmenter les capacités de production de l’entreprise. L’objectif est de produire en moyenne 24 appareils par mois. Cette usine produit aussi les pulvérisateurs automoteurs Tecnoma, Berthoud et Hardi (Presidio) ainsi que les enjambeurs CMC.

Le succès de Tecnoma s'explique notamment par la proposition d'une gamme à 100 % conforme aux normes actuellement exigées pour la route, la sécurité et l'antipollution. Le constructeur a pour cela renouvelé ses appareils et les a notamment montré lors du dernier Sitevi. Les modèles monorang TPH275, TPH2130, et TPH130CD étaient notamment mis en avant.