Christophe Congé dirige le château Lafon-Rochet

A

près des passages successifs et évolutifs au sein des châteaux Lafite-Rotschild et Duhart Milon, Christophe Congé, 53 ans, occupe à présent la direction générale du château Lafon-Rochet, quatrième Grand-Cru Classé de Saint-Estèphe et propriété des vignobles Cruse-Lorenzetti depuis décembre dernier.

Le nouveau directeur général poursuit sa progression, après avoir occupé les fonctions d’œnologue puis de directeur d’exploitation au cours de ses expériences précédentes. « Christophe Congé travaillera en étroite collaboration avec Emmanuel Cruse, directeur général des vignobles Cruse-Lorenzetti », indique un communiqué. « Au regard de son expérience et sa connaissance des grands terroirs du Médoc, Christophe Congé saura nous accompagner pour exprimer le meilleur de ce beau vignoble », valide Emmanuel Cruse.

4ème château pour les vignobles Cruse-Lorenzetti

Suite à ce rachat conclu en fin d’année, les vignobles Cruse-Lorenzetti ajoutent le château Lafon-Rochet à leurs autres propriétés : les châteaux Lilian Ladouys, à Saint-Estèphe, Pedesclaux à Pauillac et Issan à Margaux.

« Nous poursuivons avec enthousiasme ce travail exceptionnel qui, au-delà de leur proximité géographique, lie ces vignobles hors du commun», défend Jacky Lorenzetti.