Solemat voit la vie en vigne Ã©troite

i l'on n'évoque pas encore trop de "full-liner" du travail du sol en viticulture, Solemat s'en rapproche tout de même. Le constructeur d'Amplepuis, dans le Rhône, lance des perches pour enjambeurs. Il complète son catalogue d'outils en proposant désormais toute une gamme pour la vigne étroite. A commencer par les solutions pour le travail en intercep. Le module Xosol à 2 ou 3 disques de 360 ou 460 de diamètres, sans effacement au passage du cep, figure par exemple dans le nouveau catalogue. Ainsi qu'un module combinant des doigts bineurs Kress et des disques émotteurs Discomot par 2, 3 voire 4 avec un entre-axes de 123 mm.

Solemat propose aussi un vibroculteur efface-traces. Un module à cinq griffes, deux à l'avant, trois à l'arrière, était montré lors du dernier Sitevi. Le fabricant lance également un modèle de broyeur pour la vigne étroite, spécialement étudié pour s'adapter sur les tracteurs enjambeurs ou chenillettes, le BSC 45. Il permet de broyer l'herbe et les sarments, notamment grâce à des doigts de rétention proposés de série. La porte avant peut s'ouvrir afin de laisser passer une grosse quantité de sarment et se fermer pour conserver l'aspiration et couper l'herbe. Ce BSC 45 est fourni avec un rouleau et 2 patins ronds.

D'autres marques en distribution

Plus largement, l'entreprise importe et propose d'autres marques comme les matériels Orizzonti. Disposant d'une activité industrielle métallurgique, Solemat peut proposer des adaptations de matériels pour des contextes particuliers de vignes étroites et de tracteurs enjambeur, découpe de tôle d'acier et de tube, tournage, perçage, taraudage, soudure, etc. Une concurrence et une offre supplémentaire pour les viticulteurs oeuvrant dans les bassins de production à vignes étroites.