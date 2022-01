15 minutes pour évaluer la santé de vos sols viticoles

S

ix mois après l’arboriculture et les grandes cultures, l’indice de régénération viticulture arrive sur la plateforme digitale de l’agroécologie créée par l’association « Pour une agriculture du vivant ».

Cet indice permet aux vignerons de mesurer la santé de leurs sols en 15 minutes. Pour cela, ils doivent se rendre sur la plateforme de la transition agroécologique, indiquer leur région viticole, cépages, types de sol, pourcentage de surface composée d’infrastructures écologiques, telles que les haies, stratégie de diminution d’Indice de Fréquence de Traitement (IFT), décrire la fréquence manière dont ils travaillent rangs et inter-rangs, la diversité d’espèces dans leurs couverts végétaux, ou encore préciser leurs apports d’effluents…

Un score agroécolo de 0 à 100

Ces données renseignées, un calculateur positionne leur exploitation sur une échelle de 0 à 100. L’outil peut être utilisé pour tout type de production, conventionnel, bio, HVE…

Le score minimal requis pour valoriser le fait qu’une ferme est engagée dans une transition agroécologique auprès des partenaires de l’association est fixé à 40/100. L’association est notamment soutenue par Flunch, Système U, Brioche Pasquier, Blédina ou encore Cristal Union.

A ce jour, toutes cultures confondues, 1320 diagnostics ont été réalisés sur la plateforme digitale.

L’indice de régénération viticulture est également intégré au parcours « Techniciens du vivant », qui vise la montée en compétences des conseillers, techniciens, et animateurs via des formations initiales et continues.