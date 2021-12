2021 dans le rétroviseur Trouver des solutions viticoles pour se passer de cuivre

[Article paru le 17 février] L'Europe a attribué plus d'un million d'euros à 13 partenaires français, espagnols et portugais pour trouver des alternatives au cuivre en viticulture et des solutions pour décontaminer les sols.

Le 31 décembre 2021 Par Alexandre Abellan

Lire plus tard Partage

L'IFV, les Vignerons bio de Nouvelle-Aquitaine et Gérard Bertrand participent au projet. - crédit photo : Creative Commons

COMMENTER Partage

CONTENUS PARTENAIRES

Tous les commentaires (0)

Votre nom/pseudo Votre email Votre tel Votre code Votre commentaire PUBLIER