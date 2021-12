Ces vignerons Nantais font des Ã©conomies en mutualisant leurs achats

O

n connait l’adage. Seul on va plus vite ; ensemble on va plus loin. Les jeunes vignerons nantais pourraient bien faire mentir cette expression populaire, en allant vite ensemble. Depuis quelques mois qu’ils ont lancé leur association, la quarantaine de membres – tous âgés de 40 ans ou moins – a avancé à grands pas.

La première opération au printemps 2021 a rassemblé 15 vignerons autour d’une formation gratuite sur l’analyse de sol et la fertilisation. « Nous nous sommes rendu compte que nos sols manquaient de chaux. Dans la foulée, on a organisé un achat groupé. Une dizaine de collègues était intéressée. On a cherché le bon fournisseur, puis on a réussi à négocier une réduction de 25 % pour les membres de l’association, soit 8 € de la tonne. La démarche a fait son chemin dans le groupe. Cette année, on relancera une commande », raconte François Ménard, 27 ans, le président des Jeunes vignerons nantais et associé au domaine familial Ménard-Gaborit à Monnières, 55 ha en appellation Muscadet.

Cotisation symbolique

« Je suis revenu sur le vignoble familial en avril 2019, poursuit-il. Quelques semaines plus tard, j’ai participé à une rencontre sur le travail du sol avec une centaine de collègues, dont beaucoup de jeunes, que je ne connaissais pas. Je me suis dit : on va passer 30 ou 40 ans les uns à côté des autres, il faut qu’on fasse des choses ensemble. J’ai appelé un copain d’école et on a organisé une première réunion, puis plusieurs autres ont suivi, avant de créer l’association sous l’égide de la Fédération des vins de Nantes ». Rapidement une quarantaine de jeunes y adhère pour une cotisation symbolique de 50 € à l’année.

A la suite des achats de chaux, les jeunes vignerons ont sollicité un fournisseur de sondes et de stations météo connectées. Une réduction de l’ordre de 10 % est en cours de discussion pour équiper une dizaine de membres de l’association.

Mutualisation des essais et partage des résultats

Les échanges entre les jeunes sont aussi très actifs sur le travail du sol, les engrais verts, l’enherbement. « On expérimente beaucoup de choses dans nos vignes. L’objectif, c’est d’aller plus vite en menant plusieurs essais et en partageant nos résultats ». En 2021, quatre producteurs ont testé des purins ou décoctions d’ortie, saule, osier ou prêle. « Les protocoles ont été perturbés par la forte pression maladie. A titre personnel, j’ai mis plus de cuivre que ce qui était prévu au départ. On se fera un retour complet sur ces essais avant la prochaine campagne phyto avec l’entreprise qui a fourni tous les produits », indique François Ménard.

Ils se serrent les coudes

Autre sujet, le gel qui a durement touché le vignoble nantais cette année, avec une perte de l’ordre de 50 %. « En 2019, j’avais déjà gelé et je l’ai très mal vécu parce que je me sentais un peu perdu. Cette année ça s’est mieux passé, alors que c’était plus violent, parce qu’on a beaucoup échangé dans le groupe. On s’est serré les coudes. On se sentait moins seul face au désastre ».