Et vous, qui vous inspire ?

e qui fait battre le cœur de la filière vin, c’est indéniablement la passion. Celle d’appartenir à une histoire enracinée dans une culture épicurienne, celle de se remettre en question et innover pour rester à la pointe, celle de donner le meilleur d’un lieu avec, et parfois malgré, les spécificités de chaque année… Un dur labeur qui s’efface devant les plaisirs de la dégustation. Mais ce qui fait bouger les opérateurs du vin, c’est aussi la transmission : celle de la famille aux consultants, en passant par les instituts de formation et surtout les échanges entre collègues. Loin d’être une filière solitaire, le vin forme une communauté solidaire pour surmonter les coups durs qui se multiplient. Si chacun est le rouage d’une viticulture plurimillénaire qui continue d’avancer, quelles sont vos courroies de transmission qui vous apportent solutions et inspiration ?

Qui sont ceux qui vous influencent et vous motivent au quotidien et pour l’avenir ? Vous pouvez nous répondre en ligne jusqu’au 12 novembre à l’occasion de la sixième édition du "Top 20 du Vin" des rédactions de Vitisphere et la Vigne. Tous les noms de "gens du vin" sont les bienvenus, qu’il s’agisse de vignerons, de techniciens, de consultants, de directeurs de coopératives, de courtiers, de négociants, de représentants syndicaux, de personnalités politiques, de cavistes, d’inventeurs, d’enseignants-chercheurs, de critiques, d’influenceurs… Il s’agit de connaître les personnalités qui portent et représentent pour vous le futur de la filière vitivinicole française. À vous d’alimenter notre récolte pour ce millésime 2021 !