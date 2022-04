Direction de l'Interprofession des Vins de Champagne : Vincent Perrin succédera à Jean-Luc Barbier

D

irecteur général du Comité Interprofessionnel des Vins de Champagne depuis dix ans, Jean-Luc Barbier va faire valoir ses droits à la retraite fin décembre 2014. Pour préparer en douceur son départ, le CIVC vient de lui désigner un successeur : Vincent Perrin, qui prendra le poste d'adjoint de Jean-Luc Barbier ce premier septembre. Cette période de tuilage s'achévera lorsqu'il prendra le poste de directeur, à compter du premier janvier 2015

Âgé de 41 ans, Vincent Perrin a une carrière de haut-fonctionnaire spécialiste de la diplomatie et du développement économique international (il est l'actuel directeur de l'agence pékinoise d'Ubifrance). Le CIVC est présidé par Jean-Marie Barillère (Union des Maisons de Champagne) et Pascal Férat (Syndicat Général des Vignerons de Champagne), qui ont souhaité en cœur « la bienvenue à Vincent Perrin, certains qu'il saura, à la suite de ses pairs, continuer à porter les valeurs interprofessionnelles et engager efficacement le CIVC sur le chemin de "Champagne 2030''. »





[Photo de Vincent Perrin : UbiFrance]