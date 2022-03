Suisse : rebond de la consommation de vins domestiques, recul des importations

S

oulagement en Suisse : en 2013, la consommation de vins domestiques est repassée au dessus de la barre symbolique du million d'hectolitres, atteignant 1,07 millions hl (+10,2 % par rapport à 2012). Se félicitant de ce « revirement », l'Office Fédéral de l'Agriculture (OFAG) précise qu'une « partie de la croissance de la consommation de vins suisses peut être due à la mesure d’allègement du marché en faveur du vin suisse ». Afin de résorber la trop importante récolte 2011, un crédit de 10 millions de francs suisses avait en effet été débloqué par l'Assemblée Fédérale l'an dernier, pour financer le déclassement de vins d'appellation en vin de table (3,1 millions de litres ont aujourd'hui été déclassés, pour 4,6 millions de francs). En hausse, la consommation de vins suisses a représenté 39,2 % des vins consommés.

La consommation* des vins importés a quant à elle continué de diminuer, atteignant 1,66 millions d'hectolitres (-2,6 %). Les importations ont chuté à 1,84 millions hl de vins (-3 %). Le premier fournisseur du marché suisse reste de loin l'Italie (68,8 millions de litres, soit -3,6 %), suivie par la France (41,1 millions L, -9,5 %) puis l’Espagne (29, 4 millions de litres, -15,3 %). L'OFAG note que le Portugal vient de céder sa place de quatrième fournisseur à l’Afrique du Sud (respectivement 8,7 et 10,7 millions de litres). Les volumes sud-africains importés en Suisse ont quasiment doublé entre 2012 et 2013. Plus globalement, 2,72 millions d'hectolitres de vins ont été consommés en Suisse l'an passé (en y incluant les vins produits en Suisse et ceux importés). La Confédération Helvétique a ainsi vu sa consommation de vins renouer avec la croissance en 2013 (+2 %), l'OFAG notant que cette tendance est essentiellement due à l’augmentation de la consommation de vins blancs (+7,4 %).

* : la consommation sur l'année étant définie comme la différence entre le stock à la fin de l'année et celui au début de l'année (auquel sont ajoutés les volumes importés).

[Illustration : détail des importations suisses de vin en 2013, par pays expéditeur (en hectolitres) ; OFAG]