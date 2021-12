Syndicat Général des Vignerons de Champagne : La responsable du pôle communication, Nathalie COSTA s'en va...

A

près sa Maitrise d’Information et de Communication obtenue à l’Université de Nancy, et une premier job chez Média Video Communication, Nathalie Costa rejoint en 1991, La Champagne Viticole en tant que secrétaire de rédaction. Elle en deviendra la rédactrice en chef en Mars 2002. En Octobre 2009, c’est sous sa houlette qu’est publié un numéro spécial pour fêter les 100 ans de La Champagne Viticole.

A partir de Mars 2012, Nathalie COSTA a la responsabilité de La Champagne Viticole et la communication du SGV.

« Après plus de 22 ans de « bons et loyaux » services, je quitte en effet la structure syndicale pour voler de mes propres ailes ». C’est avec ces mots que Nathalie Costa, responsable du pôle communication annonce son départ du SGV Champagne à partir du 15 janvier 2014. Ceux qui connaissent Nathalie savent sa passion pour l’équitation, et ceux qui ont apprécié son professionnalisme, ses qualités d’organisatrice, d’animatrice d’équipe savent que si elle a, comme pégase, décidé de voler de ses propres ailes, son projet ira très haut. C’est ce que lui souhaitent ses amis de Champagne et d’ailleurs.