Etats-Unis : il y a 80 ans, l'abolition de la Prohibition des vins et spiritueux

e 20 février 1933, le Congrès des Etats-Unis ratifiait le vingt et unième amendement de la constitution américaine. Appliqué en décembre 1933, cet amendement est le seul à en abroger un autre. Il rend en effet caduque le dix-huitième amendement, ratifié en 1919, qui interdisait la production, l'importation et la commercialisation de toute boisson alcoolisée aux Etats-Unis. Depuis lors, la commercialisation de vins et spiritueux aux Etats-Unis dépend des dispositifs législatifs de chaque Etat. En 2013, le système des trois tiers (mode de distribution basé sur le trio producteur-distributeur-vendeur) fête également ses 80 ans.

Le Michigan s'enorgueillit d'avoir été le premier des 36 Etats à avoir adopté le vingt et unième amendement. Selon le lobbying des Distributeurs de Vins et Spiritueux Américains (WSWA), l'abolition de la Prohibition a permis de mettre en place une économie « sure, régulée et assurant des revenus stables à l'Etat et au gouvernement fédéral ». Au Michigan, la filière des vins et spiritueux représenterait chaque année un chiffre d'affaires de 4,7 milliards de dollars et génère 579 millions de dollars de taxes.

[Illustration : la Prohibition vue dans Tintin en Amérique, album de Hergé]