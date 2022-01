Bordeaux : 60 % des vins de caves coopératives réunis sous la bannière Terre de Vignerons

L

ors de l'assemblée générale extraordinaire de l'Union Saint-Vincent (Union de coopératives de l'Entre-deux-Mers), le rapprochement avec Prodiffu (union de coopérateurs basée à Landerrouat) a été voté à l'unanimité. La nouvelle Union « Terre de vignerons » a ainsi été créée, intégrant les outils de commercialisation des unions, notamment Producta (Union Saint-Vincent). Regroupant 22 caves coopératives viticoles, le résultat de cette fusion représenterait 800 000 hl de vin, soit plus de 16 % de la production de vins girondins et 60% de la production girondine en coopératives.

Dans un communiqué, le préfet de la région Aquitaine Michel Delpuech rappelle que ce projet a été « lancé en 2010 (…). Cette nouvelle union s'inscrit pleinement dans le sens de l'amélioration de la compétitivité de ces entreprises viticoles, objectif recherché dans le cadre des audits des caves coopératives initiés par le Plan Bordeaux demain. »

[Photo : Prodiffu]

