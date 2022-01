Fusion de Coopératives : Union Val de Gascogne est officialisée

E

n septembre 2010, Terres de Gascogne et Gascoval fondaient le Groupement d'Intérêt Economique Val de Gascogne. Regroupant ces deux sociétés coopératives agricoles, Val de Gascogne vient d'être voté par les adhérents des deux structures, lors de leurs assemblées générales extraordinaires respectives. Les Présidents Jean-Claude Peyrecave (Terres de Gascogne) et Marc Castex (Gascoval) se sont félicités de cette fusion, devenant respectivement président et vice-président de Val de Gascogne.

S'annonçant premier groupe coopératif de la région Midi-Pyrénées, Val de Gascogne a une activité diversifiée : céréales, productions animales et viticulture. Si Gascoval est spécialisé dans les oléagineux et protéagineux, la coopérative Terres de Gascogne adhére en effet à Plaimont Producteurs (appellations Saint Mont, Madiran et Pacherenc du Vic Bilh, Vins de Pays des Côtes de Gascogne). En 2010, Terre de Gascogne fédérait par la cave de Condom 129 adhérents apporteurs de raisins (1 156 hectares de vignes) à sa cuverie de Condom (130 000 hl).

Val de Gascogne représente un chiffre d’affaires de 240 millions d'euros et annonce des fonds propres de 90 millions €. Par communiqué, Val de Gascogne précise que cette fusion « s’inscrit dans une perspective très favorable sur le plan des ressources humaines ». Ce mouvement de concentration suit une tendance régionale (pour en savoir plus, lire notre dossier à ce sujet en cliquant ici).

Photo : équipe dirigeante de Val de Gascogne, Didier Boube (directeur général), Jean-Claude Peyrecave (président), Marc Castex (vice-président) et Patrick Desangles (directeur général adjoint).