L'anniversaire duodécimal de Vitisphere

n anniversaire de plus pour Vitisphere. A fêter le 12/12/2012 à midi. Ce jour-là, Vitisphere aura 12 ans, 12 jours et 12 heures ! Notre galaxie, fonctionne selon le rythme duodécimal : Douze constellations nous entourent, constituant ainsi le Zodiaque et ses douze signes. De là, tout naturellement, les douze heures du jour et les douze heures de la nuit, ainsi que les douze mois de l'année. La base douze, peu usitée aujourd'hui (nous lui préférons le binaire du numérique !), reste la plus proche de l'harmonie naturelle.

Nous nous rappelons notre premier Vinitech, le 1er décembre 2000 et nous mesurons le déclin moelleux de la viticulture française. En 12 années, le nombre d'exploitations viticoles a diminué de 40%, le nombre de coopératives a été divisé par deux, le nombre de maisons de négoce dépasse à peine le millier. La France n'est plus que le 3ème pays exportateur (en volume), la France est seulement le 4ème exportateur de vins en vrac, la France n'est plus le premier pays consommateur de vins, dépassé en ce moment par les USA.

Vinitech 2012, c'était comment ? Pas mal, c'était comme la ouate, une ambiance douillette, paisible, flirtant parfois avec l'inertie. Cette ouate rassure ceux qui sont dans ces métiers de la vigne et du vin, et attire les professionnels, jeunes ou moins jeunes, qui souhaitent travailler dans la viticulture : le succès de la première édition de la Sphère des Métiers en est la preuve.

