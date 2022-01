Roussillon : Bourdouil investit dans un centre d'embouteillage pour ses vins doux et apéritifs

L

a société Bourdouil, spécialisée dans les vins doux naturels et les apéritifs à base de vin, investit 10 M€ dans un centre d’embouteillage. Cet investissement résulte du nouveau cahier des charges des appellations Rivesaltes et Muscat de Rivesaltes qui impose une mise en bouteille dans l’aire de production.

« Jusqu’ici les mises en bouteilles étaient réalisées sur les sites d’embouteillage de notre maison mère, La Martiniquaise, à Bordeaux et dans les Côtes du Rhône ou en prestation de service par les Vignerons Catalans », précise Alain Denay, le directeur de l’entreprise catalane. A partir de janvier 2014, Bourdouil, disposera donc de son propre site d’embouteillage : 12 000 m2 de bâtiment équipé de 2 lignes de conditionnement capables de traiter jusqu’à 20 millions de cols par an. 20 à 25 emplois seront créés.

L’entreprise a également le projet d’édifier sur son site de Rivesaltes un pavillon des vins doux naturel, destinés à mettre en valeur la production de VDN de l’ensemble de la région Languedoc-Roussillon. Des discussions sont en cours avec le CIVR et les collectivités locales qui pourraient s’associer à ce projet. Bourdouil qui commercialise 230 000 hl par an (110 000 hl de vins doux naturels et 120 000 hl d’apéritifs à base de vin) réalise un chiffre d’affaires de 30M€ par an avec un effectif de 22 salariés.

Photo : Bourdouil.fr