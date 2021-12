Les VIF déclinent leurs salons

n

Alors que le succès des salons des Vignerons Indépendants ne se dément pas (celui de Paris, qui a lieu chaque année à la Porte de Versailles sur 17 000 m2, réunit pendant quatre jours 130 000 visiteurs autour de 1000 vignerons, pour 1 million de bouteilles vendues et un chiffre d'affaires de plus de 8 millions d'euros), la confédération des VIF tente de décliner le concept dans deux directions.

D'une part, à l'export, où le salon de Londres, qui va connaître en 2013 sa quatrième édition, va se doubler d'un salon en Allemagne, à Hambourg. L'innovation de ce dernier va consister à réunir un événement pour les professionnels et un événement pour les particuliers, de façon à ce que les vignerons soient en contact direct avec le public local, mais aussi qu'ils puissent mettre en contact leurs clients finaux avec leurs distributeurs.

D'autre part, en France les gros salons vont être complétés par des évènements plus petits (une centaine de vignerons), organisés autour d'un thème (par exemple les vins d'été), et leur entrée sera payante (16€). L'invitation d'un vigneron ne donnera pas lieu à une entrée gratuite, mais à une réduction de 50% (les entrées payantes ne représentent pour l'heure que 1% des entrées du salon de Paris!) Les deux premiers auront lieu en 2013 à Nogent sur Marne et à Blotzheim en Alsace.