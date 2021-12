Béziers : le retour d'une ex-capitale du vin

A

la fin du 19ème siècle, Béziers était l'une des villes les plus riches, les plus florissantes de France. Cette richesse s'expliquait par le développement d'une monoculture, la vigne. Puis arrivèrent des années difficile : 1907, la grande guerre, puis la seconde, puis l'indépendance de l'Algérie. Béziers perdit pied. On arracha la vigne, le négoce expéditeur disparu. Montpellier fut désignée capitale régionale... Béziers déclinait, ses édiles cherchaient, mais ne trouvaient pas de solutions.

La semaine dernière, une non information attira notre attention. Dans le parc d'entreprises de Montblanc, petit village du Grand Biterrois, venaient de s'installer les Vignerons Indépendants de l'Hérault, la Chambre d'Agriculture, le Centre de Gestion... Une bonne idée, une nouvelle dynamique !

Mettant bout à bout les informations parues dans Vitisphere, nous nous sommes aperçus que l’économie viticole de la région de Béziers avait permis le développement d’acteurs majeurs comme les deux leaders français (Groupe CASTEL, et les Grands Chais de France) , mais aussi ADVINI (Winery Laroche), la Maison VIRGINIE, les Vignobles BONFILS, les domaines PAUL MAS, et aussi des fournisseurs comme la verrerie de OWENS INTERNATIONAL, le constructeur de pressoir PERA, le logisticien EPIGONE, ou encore LA LITTORALE fabriquant de produits oenologiques… et d’autres encore.

L'ex capitale du vin semble renaitre ! Pas grâce à ses universités, ni à ses parcs technologiques, ni à ses musées mais bien grâce à son industrie de la vigne et du vin. Par ses temps de désindustrialisation, il fallait le rappeler.

Photo : Satellite Google Maps