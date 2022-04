Alsace : un recours contre les vendanges tardives de Gaillac

L

e 28 septembre dernier, l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) publiait son accord pour l’adjonction du terme « vendanges tardives » aux vins moëlleux de l’Appellation Gaillac. Cette décision a été confirmée par décret le 23 novembre 2011, qui entérine le complément de cahier des charges. S’étant déclarée contre le principe de réforme dès l’enquête publique de l’INAO, l’Association des Viticulteurs Alsace (AVA) vient de déposer un recours devant le Conseil d’Etat, avec l’appui de l’interprofession alsacienne et d’une dizaine de députés.

Frédéric Bach (directeur du syndicat ODG l’AVA) tient à préciser qu’il « respecte les vignerons de Gaillac et la qualité de leur production. Ce qui nous inquiète c’est que la mention traditionnelle soit ici galvaudée. L’INAO la traite comme si c’était un descriptif de produit type vin sec, vin doux, vin mousseux... Mais le terme est intrinsèquement lié au terroir, c’est défini ainsi dans les textes européens. L’INAO doit aider les régions à conserver et développer leurs typicités, sinon il n’y a plus qu’à singer le voisin en faisant partout du vin jaune et les appellations n’ont plus aucun sens. »

De son côté l’Interprofession de Gaillac ne veut en aucun cas polémiquer. Selon Gontran Boseteaux (directeur de la communication des vins de Gaillac) « nous comprenons bien que les Alsaciens soient embêtés par notre utilisation du terme vendanges tardives, qu’ils partagent d’ailleurs avec les vignerons de Jurançon. Mais ils doivent bien voir que nous ne sommes pas un problème pour eux. Seule une dizaine de nos producteurs pourrait produire du Gaillac vendanges tardives (700-800 hl), ce qui représente à peine le quarantième de la production alsacienne*. Sans oublier que nous n’avons ni le même climat, ni les mêmes cépages (Ondenc et Loin de l'œil). » Les vignerons de Gaillac tiennent également à préciser qu’ils ne font pas des vendanges tardives par opportunisme, mais que c’est une pratique ancienne.

De plus, le cahier des charges de ces vendanges tardives s’est inspiré des critères les plus stricts imposés en Alsace et en Jurançon. Loin de vouloir créer une brèche pour d’autres vignobles français, ce cahier des charge se voudrait un maître étalon dissuadant. Cet argument ne convint pas Frédéric Bach qui « pense que l’Interprofession de Gaillac se fait des illusions en pensant ça. Moi je ne suis pas animé par un souci de concurrence ou de possessivité, mais par le désir de faire respecter la notion de mention traditionnelle. »

Pour Gontran Boseteaux« ce sont les vins moëlleux qui font connaître notre appellation. Et ce qui m’intéresse surtout avec la possibilité de produire du Gaillac vendanges tardives c’est de faciliter le repérage des consommateurs. Jusqu’alors, on trouvait sous la même étiquette des vins dont le taux de sucres résiduels pouvait être de 45 g/L ou 150 g/L. » Il était initialement prévu que la première production de vendanges tardives de Gaillac se déroule en 2012.

* : d'après Frédéric Bach, les volumes de vins alsaciens en vendanges tardives est très fluctuant d'une année à l'autre (allant de 1 000 à 55 000 à hectlitres). En 2011, 30 000 hL de vendanges tardives ont été constatés en Alsace.