Edwin den Boer (acheteur vins bio, Pays-Bas) :

E

dwin den Boer, ancien chef de produit au département vins bio pour Coenecoop (grossiste aux Pays-Bas), il a quitté la société courant 2011. Au demeurant, il avait participé à la précédente édition du salon Millésime Bio et expliquait pourquoi Millésime Bio est devenu pour lui incontournable : "Un des points positifs de Millésime Bio réside dans son caractère démocratique. La première fois, j’ai été surpris de constater que tout le monde avait le même stand, et comme ces stands sont assez bas, on voit facilement ses concurrents rendre visite aux mêmes vignerons que soi ! Ça lui donne un aspect plus compétitif qu’aux autres.

Selon moi, c’est devenu le salon bio le plus important en Europe. On y croise de plus en plus de producteurs étrangers, et je pense que dans les années à venir, Millésime Bio va devenir incontournable."