Coupes sombres dans la promotion des vins d'Australie

onfrontée à une baisse de ses financements, Wine Australia, organe de promotion des vins australiens, pourrait être amenée à revoir ses programmes de promotion en direction des marchés export. L’association financée par les professionnels et le gouvernement fédéral, envisage d’ores et déjà de déménager de ses très chics bureaux de Londres et New-York afin de réduire ses dépenses.

Andrew Cheesman, directeur général de Wine Australia, estime que des changements sont nécessaires pour que les principales actions marketing ne soient pas menacées par la baisse des financements accordés par le gouvernement fédéral et l’industrie. Cette dernière a vu ses marges se réduire, sous l’effet du développement à l’export des ventes de vins en vrac, moins profitables que celle des vins en bouteilles, et du recul des ventes au Royaume-Uni et aux USA, pénalisées par une parité monétaire défavorable aux exportations australiennes.

« Bien que nous soyons toujours pleinement investis dans la promotion de la filière vin australienne, il faut avoir conscience que les services que nous assurons actuellement ne pourront être maintenus au même niveau avec des moyens en baisse», a annoncé Cheesman. Depuis 2007, le budget de Wine Australia a s’est contracté de 30% soit une perte de 5 millions de dollars australiens (3,8 M€). Cheesman explique que depuis deux ans, Wine Australia a restructuré son organisation, réduisant ses coûts administratifs et de gestion, taillant dans ses budgets, gagnant en efficacité sans toucher à ses programmes d’actions. « Nous sommes maintenant à un stade où sans augmentation urgente du soutien de nos bailleurs de fonds –producteurs de vin, industrie, gouvernement fédéral – nous serons contraints de revoir notre business modèle et il sera nécessaire de reconsidérer notre présence sur certains marchés », a prévenu le DG de l’association.