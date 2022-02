Décès de Pierre Cointreau

L

a direction du groupe Rémy Cointreau a annoncé hier la mort de son président d'honneur, Pierre Cointreau, survenue lundi 31 octobre à l'âge de 90 ans. L'ancien dirigeant du groupe pendant plus de trente ans, de 1963 à 1997, avait initié le rapprochement puis la fusion avec les cognacs Rémy Martin, créant en 1991 l'un des principaux groupes de vins et spiritueux français. Actionnaire minoritaire du groupe (environ 7%), via sa participation à la holding Récopart, Pierre Cointreau siégeait encore récemment au conseil de surveillance. Né à Angers le 4 avril 1921, il était l'arrière-petit-fils d'Edouard-Jean Cointreau, co-fondateur en 1849 de la distillerie angevine du même nom, et le petit-fils d'Edouard, le créateur du Cointreau, célèbre liqueur à base d'écorce d'oranges amères.