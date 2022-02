Vendre du vin en Chine : la stratégie française citée en exemple

l

«Inspirez-vous de la stratégie des vins français si vous voulez développer vos ventes sur le marché australien », a recommandé Qiu Diwen, consultante en vin en Chine, lors d’une dégustation de vins australiens organisée par l’Australian Wine and Brandy Corporation. « Les Français promeuvent leur culture à travers la promotion de leurs vins. Ils mettent l’accent sur la gastronomie française, organisent des formations en chinois sur le vin, collaborent avec les plus grandes universités chinoises et investissent dans des wineries locales », a expliqué cette consultante en vin, membre des jurys de dégustation.

« L’Australie a également beaucoup à raconter avec ses 200 ans d’histoire dans le vin. Elle ne doit pas limiter son offre aux vins traditionnels australiens, riches et généreux. Elle doit également mettre en avant les cépages et les régions d’origine de leurs vins comme les Français le font avec leur concept de terroirs. Le prix est un facteur-clé d’accès au marché des entrées de gamme, mais il y a également un marché important pour les vins premium, que les Chinois achètent pour offrir et où le prix n’a plus autant d’importance, mais où le packaging est primordial ».

[ Source : The West Australian ]