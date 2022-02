Crus bourgeois 2009, le classement en ligne

L

a sélection officielle des crus bourgeois 2009 vient d'être dévoilée : 246 châteaux sur 304 domaines éligibles portent ce label de qualité réservé aux huits appellations d'origine du Médoc*. Ces crus bourgeois représentent près de 32 millions de bouteilles commercialisées dans le monde et 4 300 hectares de vignes. Cliquez ici pour découvrir le classement.

Après un parcours semé d'embûches, la reconnaissance des crus bourgeois retrouve des couleurs : le nouveau classement revu en 2010, avec 243 châteaux sélectionnés, a imposé de nouvelles règles.

Ces exigences de transparences font suite à l'annulation en 2007 du classement de 2003, premier classement des crus bourgeois officiellement homologué : en 2003, "77 châteaux non-classés obtiennent du Tribunal administratif de Bordeaux, l’annulation individuelle de l’arrêté de classement, explique l'Alliance des crus bourgeois, présidée aujourd'hui par Frédéric de Luze. Ce dernier ne les ayant pas retenu ou pas dans la catégorie souhaitée. Le juge retient le motif de la partialité du jury (quatre propriétaires de crus bourgeois siègent au jury composé de dix-huit personnes)". Suite à cette procédure, le classement de 2003 est annulé et la mention "crus bourgeois" est interdite. Les crus bourgeois doivent attendre 2009 pour être finalement homologués par les pouvoirs publics.

Gage de qualité, le classement est revu chaque année. Il est ainsi plus engageant pour le consommateur mais plus contraignant pour le producteur. La reconnaissance intervient deux ans après la récolte (le millésime 2009 est reconnu en 2011). Pour que son vin soit éligible, le vigneron doit suivre un cahier des charges strict, se prêter à une visite de l'exploitation et une vérification annuelle de résultats par une dégustation à l'aveugle.

Forte de la stabilité retrouvée, l'Alliance a organisé trois grandes dégustations de 90 crus bourgeois issus de la sélection 2008 en Chine, en août dernier. De nouveaux marchés s'ouvrent et confortent cette reconnaissance.

* Médoc, Haut-Médoc, Listrac-Médoc, Moulis-en-Médoc, Margaux, Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe.