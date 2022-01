Savoie : naissance d'un leader de la distribution de vin

I

l arrive que le vigneron négociant et les caves coopératives se tendent la main pour se donner les moyens d'une distribution d'envergure. Ainsi, en Savoie, la maison Adrien Vacher (un CA net de 6,46 M€ au 30 septembre 2010) s'allie aux coopératives de Chautagne et d’Apremont pour créer une structure qui sera le leader de la mise en marché des vins de Savoie en volume. La maison Adrien Vacher détient 60 % des parts de la nouvelle entité, baptisée Adrien Vacher distribution-Les Vignerons Savoyard et qui affiche un potentiel de 3,5 millions de cols. La structure sera opérationnelle à partir du mois d'octobre.

[ Source : Rayon Boissons ; societe.com ]