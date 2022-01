Roussillon : le domaine Piquemal mise sur le photovoltaïque

L

La nouvelle cave du domaine Piquemal, à Espira de l'Agly, est dotée de la plus grande installation photovoltaïque des Pyrénées Orientales sur une surface agricole. Le système, raccordé depuis une semaine, représente 1 400 m2 de panneaux solaires et pourra produire jusqu'à 189 kW/h. Il représente un investissement de 660 000 euros sur 1,1 million d'euros investi dans la constructionde la cave. Le propriétaire des lieux, Franck Piquemal, estime à 15 ans le temps de retour sur investissement : "L'électricité produite sera vendue en totalité à EDF dans le cadre d'un contrat d'achat de vingt ans. La nouvelle cave regroupera tous les équipements aujourd'hui répartis dans plusieurs caves du village. Elle a la particularité de produire plus d'énergie que n'en consommeront les équipements, hormis pendant la période des vendanges".

Les performances des panneaux photovoltaïques font l'objet de débats, alors que les tarifs d'achats de l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques ont été revus à la baisse par un arrété de mars 2011. Le dossier du domaine Piquemal avait cependant été déposé au bon moment et sa demande de raccordement intervient à temps : le domaine bénéficiera du tarif de 60 centimes le kW/h contre 42 aujourd'hui.

[ Source : l'Indépendant ]

