Distribution des vins au Royaume Uni : Oliver Johnson quitte Wine Society

A

près sept années en tant que PDG, Oliver Johnson (56 ans) vient d’annoncer son départ de Wine Society. Le plus ancien club coopératif de dégustation de vins au monde changera de PDG à la fin août (les candidatures sont actuellement récoltées), Oliver Johnson voulant relever de nouveaux défis. Durant sa présidence, le nombre de membres est passé de 80 000 à 110 000 (+ 37,5 %), le taux de renouvellement ayant également augmenté de 50 %. Selon Oliver Johnson, « nous avons renforcé notre position - en terme de structure, de satisfaction des adhérents, de volumes vendus. »

Mais sa principale fierté est de partir alors qu’une enquête de satisfaction de consommateurs place (largement) The Wine Society devant l’un de ses principaux concurrents, la chaîne de supermarché Waitrose spécialiste dans la vente de vins à distance. Ces sept dernières années ont également vu le développement « substantiel » des ventes de vin en ligne, ainsi que le plus grand investissement jamais réalisé par l’entreprise : la mise en place d’un entrepôt de stockage climatisé en 2009 pour 5,5 millions de livres (soit 6,2 millions d’euros à l’époque).

The Wine Society a été fondée en 1874, suite à la série d’expositions annuelles d’envergure mondiale qui se sont tenues à Londres de 1871 à 1874. De nombreux états participants envoyaient de grandes quantités de vins pour les présenter, et les caves du Royal Albert Hall (à proximité d’Hyde Park, au centre de Londres) ont été aménagés à cet effet. Afin de faire la promotion de ces vins, des repas de gala étaient organisés et devant leur succès, le général Henry Scott eut l’idée de créer une entreprise coopérative achetant régulièrement des vins de qualité pour les vendre à ses membres. L’International Exhibition Co-operative Wine Society était créée. Cette structure coopérative perdure toujours, un membre possède une part de l’entreprise qui achète ses vins principalement aux producteurs du monde entier et les entrepose dans ses caveaux de Stevenage (ville au nord de Londres).

[Source : Decanter, 2011]