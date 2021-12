Pendant Jazz in Marciac, découvrez l'AOC Saint-Mont

T

ous les chemins mènent aux vignes. Et de plus en plus ceux des festivals de jazz. L'un des plus grand rendez-vous français, Jazz in Marciac, fête sa 34e édition du 29 juillet au 15 août est aussi l'occasion de découvrir le vignoble de Saint-Mont qui célèbre au même moment la création de son AOC.



Donner son nom à un pied de vigne de Marciac

Situé au sud-ouest du Gers sur 42 communes des coteaux de l'Adour et de ses affluents, le vignoble de Saint-Mont s'étend sur 1 200 hectares (960 en rouge et 240 en blanc) et regroupe deux cents vignerons. A Marciac, sur la colline de la Biste, les vignes disparues dans les années 1960-1970 ont revu le jour en 1999. Les producteurs du groupe coopératif Plaimont ont acheté vingt hectares de friches et ont replanté six hectares de vignes avec un jeune vigneron. Ce vignoble, avec vue sur le lac de Marciac, est désormais ancré dans le paysage et dans le patrimoine culturel du village : le public du festival de jazz a la possibilité d'y parrainer un pied de vigne. Il peut revenir quand il le souhaite pour suivre son évolution ou participer aux vendanges. Aujourd'hui, Marciac compte 200 "rangs musiciens" (photo) aux noms de pointures du jazz, et 6 000 parrains parmi le public. A partir du 30 juillet, les festivaliers peuvent emprunter un petit train au départ de la Gare Saint-Mont, sur la place de Marciac, pour donner eux aussi leur nom à un pied de vigne.



Concours de lancer de béret

D'autres animations sont prévues pendant l'été. Jusqu'au 31 août, un vigneron et un œnologue organisent la visite du vignoble de Saint-Mont, celle de plusieurs chais de vinification et d'élevage et proposent de déguster les vins directement à la barrique. Le château de Sabazan est le lieu de départ de la visite pendant le festival, tous les mardis et jeudis*. Il est également au cœur de la journée du 10 août, qui célèbre trente ans d'histoire de l'appellation : présentation des terroirs, cépages, accords mets et vins en présence d'une trentaine de vignerons. Autre rendez-vous à noter pour un séjour inoubliable dans le Sud-Ouest : il s'agit du concours de lancer de béret. Les 9 et 10 août, de 19h à 20h sur le chemin de Ronde de Marciac. Tout le monde peut participer pour gagner le béret des vignerons de Saint-Mont !



*Inscription au 05 62 09 24 06